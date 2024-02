Fuori Brekalo e Mina, dentro Belotti e Faraoni e per Castrovilli nessuna gloria europea. Ecco la nuova Lista Uefa della Fiorentina

A mercato terminato c'è anche l'appuntamento classico con l'aggiornamento della Lista Uefa, in vista della fase calda delle competizioni europee: per la Fiorentina il discorso vale in ottica Conference League. La società viola ha ufficializzato la sua lista, con le esclusioni di Mina e Brekalo, sostituiti da Faraoni e Belotti.

Ancora fuori invece Castrovilli, calciatore destinato a lasciare la Fiorentina a fine stagione, senza ulteriore gloria europea.