La buona stagione alla Fiorentina non basta, il Milan spedisce ufficialmente Adli in... Serie D

Non è stata una stagione da dimenticare per Yacine Adli, anzi. A Firenze in diversi lo avrebbero ancora bene con la maglia della Fiorentina, ma i piani della società viola con l'arrivo di Pioli in panchina sono stati diversi. E così il franco-marocchino è tornato al Milan, dove però è fuori dal progetto tecnico di Allegri.

Oggi è arrivata l'ufficialità della sua convocazione con il Milan Futuro per il ritiro estivo, squadre giovanile rossonera che milita in Serie D. Adesso il suo futuro è da valutare. Per lui si era fatto avanti lo Spartak Mosca in Russia e altre squadre minori in Arabia Saudita. Un futuro da scrivere, con la consapevolezza che al Milan per lui non c'è spazio.