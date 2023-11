Corriere Fiorentino: Offesa dopo aver preso la maglia di Vlahovic e tra gli ospiti si mima l'alluvione

A pagina 9 del Corriere Fiorentino di oggi, grande spazio viene dato a: "Rimasti a secco, di gol". Sommario: "Venticinque tiri e dominio del gioco, ma la Fiorentina non segna da tre partite, con Italiano non era mai successo. Punte, esterni, dribbling: ecco cosa non va".

Diversi fatti accaduti prima, durante e dopo Fiorentina-Juventus. E in taglio basso su questo leggiamo: "Offesa dopo aver preso la maglia di Vlahovic". Sottotitolo: "Aggredito verbalmente anche il figlio del mister. E tra gli ospiti si mima l'alluvione".