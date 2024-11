Adli preservato ancora, per Cataldi appuntamento in campionato. E con Pongracic...

Yacine Adli è entrato a partita in corso nella gara che la Fiorentina ha giocato contro il Torino e lo ha fatto con una vistosa fasciatura sulla coscia. Traduzione: non è al meglio e non dovrebbe giocare o al limite fare uno spezzone, in Conference League contro l'Apoel.

Cataldi ci vediamo col Verona

Sempre a centrocampo e sempre tra i giocatori attenzionati dallo staff medico viola, ci attendiamo il ritorno in campo di Danilo Cataldi in campionato, nel prossimo turno di campionato contro il Verona.

Finalmente Pongracic?

Per Albert Gudmundsson toccherà aspettare qualche settimana ancora (rientra dopo la sosta?), ma per Marin Pongracic la situazione è diversa. Dopo aver fatto un test con la Primavera ecco che il difensore comincia finalmente a rivedere la luce in fondo al tunnel e ci aspettiamo di rivederlo presto tra i convocati (Apoel o Verona).