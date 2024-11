Fiorentina, quanti volti nuovi! Una squadra rivoluzionata

Palladino stavolta può far rifiatare diversi giocatori. La Fiorentina nel corso della settimana tornerà a giocare in Conference League e lo farà contro i ciprioti dell'Apoel. Un'occasione per far scattare rotazioni interne e per vedere all'opera chi, in campionato, non trova spazio o ne trova poco.

Rivoluzione dietro

In porta ci sarà il ritorno di Terracciano, con l'eroe De Gea in panchina. Rivoluzione dietro, con Kayode e Biraghi rispettivamente per Dodò e Gosens, mentre al centro rivedremo Martinez Quarta e, probabilmente, Moreno.

Spazio a Mandragora

A centrocampo spazio a Mandragora, ormai recuperato e che abbiamo visto fare uno spezzone contro il Torino nell'ultimo turno di Serie A. A fianco a lui dovrebbe esserci Richardson, con Bove a tirare il fiato, mentre il rientro di Cataldi dovrebbe avvenire in campionato contro il Verona.

Resta Beltran ma…

A completare la squadra dovrebbero essere Ikone a destra, Sottil a sinistra, Kouame come centravanti e Beltran nella posizione di trequartista, in attesa di lasciare il proprio posto a partita in corso al giovane Rubino che ha già fatto il suo esordio in Serie A e ora potrebbe bissare il tutto anche in Europa.