C'era un tempo in cui la Fiorentina era davanti alla Juve e sembrava quasi voler competere per gli stessi obiettivi in campionato. Dopo la vittoria di stasera a Cagliari, la quarta di fila, i bianconeri si allontanano invece in via forse definitiva dalla squadra viola, salendo a +7. Alla Sardegna Arena è finita 1-0 per la Juve, con il gol di Vlahovic al 12', propiziato da un errore di Mina. Poi tante parate di Caprile, specialmente su Yildiz.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54, Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14.

* = una partita in meno.