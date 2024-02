L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a TVPlay.it della gara di ieri sera dei ragazzi di Italiano contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni sulla gara: "Ho visto molto bene la Fiorentina contro la Lazio, ho visto una squadra viva e molto determinata. L’unico problema è il dilemma dei calci di rigore: non so se lo farei tirare ancora a Nico Gonzalez. I viola hanno avuto tante opportunità per fare gol: dopo il gol di Luis Alberto ha reagito alla grande, il lavoro di Italiano sta funzionando.

E ho visto una splendida partita da parte di Belotti che ha sorpreso un po’ tutti. Bisogna dare meriti a Italiano sul ruolo che ha cucito addosso a Beltran. Bonaventura? Penso che possa giocare anche davanti alla difesa, sta dando continuità alle sue prestazioni. A fine carriera uno come lui può indietreggiare e farebbe grandi prestazioni"