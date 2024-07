Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Il concetto di ambizione è personale, ognuno ha il suo. Sento dire che i nomi che girano non scaldano la tifoseria, ma mi sembra che Pessina abbia vinto l'Europeo con l'Italia, Vranckx è un calciatore cercato anche dal Milan. Vi ricordo che nel 2012 la Fiorentina prese i giocatori retrocessi dal Villarreal, e poi sappiamo tutti com'è andata a finire. Un giocatore da 30 milioni, anche se la società li volesse spendere, non ci viene a Firenze”.

“Urge fare uno step, oppure…”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve fare uno step ulteriore, altrimenti i top player non li potrà mai prendere. Oggi, a parità di offerta, Zaniolo sceglie l'Atalanta. Arthur, se non fosse stato reduce da infortuni e non avesse dovuto rilanciarsi, a Firenze non sarebbe mai venuto. L'alternativa è scoprire i giocatori e farli crescere: come avrebbe reagito la gente se fosse venuto a Firenze, qualche anno fa, uno come Aebischer? Bisogna uscire un po' dalla logica dei nomi”.