FOTO - Primato in classifica per l'Under 17 della Fiorentina che posa insieme a Commisso al Viola Park

Vittoria odierna per l'Under 17 della Fiorentina, autrice di un netto 3-0 al Palermo nella sesta giornata di campionato. La partita di campionato, disputata al Viola Park, ha visto la doppietta di Angiolini e una rete di Maiorana, salito a quota otto marcature dopo cinque presenze.

Primato in classifica, 18 punti totalizzati, en plein per la formazione di Marco Capparella, che continua dunque a dominare il girone C. Al termine della gara, anche momento di festa per i ragazzi che hanno posato insieme al presidente del club Rocco Commisso: