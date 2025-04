Commentando il pareggio tra Fiorentina e Parma a Toscana TV, l’ex attaccante gigliato Francesco Flachi ha avuto modo di esprimersi sullo scialbo 0-0 della squadra di Palladino.

’La Fiorentina ora non si può nascondere, sono punti persi’

“Per restare in alto in classifica serve una mentalità vincente, col bel gioco o senza. In questo momento non ci si può permettere di perdere punti. La Fiorentina è stata meno compatta, è mancato il centrocampo, era una squadra scollegata. Non si può dire che la squadra abbia accusato la stanchezza, ora ci sono 17-18 giocatori nelle rotazioni. Non mi sono piaciute le dichiarazioni del dopo gara, ‘abbiamo mosso la classifica’, troppo buonismo, la Fiorentina ora non si può nascondere, era una giornata con vari scontri diretti”.

‘Palladino, per ambire a qualcosa di importante servono altre soluzioni’

“Quando si va incontro a situazioni che comunque si possono prevedere alla Fiorentina mancano alternative, non esiste un ‘Piano B’ e si diventa leggibili. Non si prova a cambiare nonostante le 5 sostituzioni, eppure le soluzioni a livello di organico ci sono, sembra che ci si accontenti. Palladino deve anche altre soluzioni… per ambire a qualcosa di importante bisogna fare di più. Zaniolo non è entrato nemmeno stavolta e significa che non c’è fiducia nel giocatore. Fossi in lui andrei dall’allenatore e chiederei spiegazioni a quanto detto nel dopo partita”.