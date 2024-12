Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola ha parlato della sconfitta con la Fiorentina anche in sala stampa:

"Dai numeri se il Cagliari avesse preso un punto non ci sarebbe stato niente da obiettare, abbiamo doppiato gli xG della Fiorentina. Loro hanno fatto un tempo superiore, sappiamo che squadra è e grandissimo rispetto per una squadra che vince da otto partite consecutive. Noi siamo venuti a fare un’ottima partita, per essere grandi avremmo dovuto portare via un punto. La Fiorentina non è una squadra sprovveduta e sa stare bene in campo per cui avremmo dovuto mettere qualche pallone in mezzo in più.

Non è facile venire a giocare contro la seconda, terza in classifica, abbiamo obiettivi diversi ma oggi non si è visto. Bisogna anche considerare che noi non abbiamo dei numeri già acquisiti, ce li dobbiamo creare migliorando la scelta finale. Incontrare squadre di grande calibro deve dare la giusta consapevolezza, a me piace pensare che si possa fare. A fine partita ho visto rammarico e questo vuol dire che i ragazzi iniziano a pensare che ci si possa giocare anche contro questi avversari.

Ero contento e rammaricato al tempo stesso a fine gara perché oggi con un po’ di strafottenza in più avremmo potuto prendere un punto. La stessa azione del gol di Cataldi, su cui Kouame poteva essere in linea con Sherri e quindi in fuorigioco, ma lo accettiamo, noi l’abbiamo conclusa fuori. L'episodio? In termini di regolamento sul gol di Cataldi la posizione di Kouame per me era attiva ma dobbiamo accettare quello che arriva dal campo, perché poi potrebbe accadere anche a noi. Non abbiamo perso per quello.