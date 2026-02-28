Fabregas ripensa alla Fiorentina: "Contro il Lecce simile ai viola, ma una squadra intelligente non sbaglia due volte"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, ripensando anche alla sconfitta arrivata a sorpresa contro la Fiorentina.

Le parole di Fabregas

“L’immagine preferita della partita è la vittoria, tre punti pesanti per noi dando continuità alle prestazioni di Torino e Milano. Ovviamente la rimonta non è da sottovalutare perché spesso siamo noi ad andare in vantaggio, invece stavolta l’abbiamo fatto in un altro modo. Brava la squadra ad avere maturità e serenità".

Sulla gara contro la Fiorentina

“Ho detto ai ragazzi che oggi ero molto sereno perché mi hanno sempre dimostrato che dopo un errore imparano e non lo commettono ancora: la situazione era simile a quella contro la Fiorentina e una squadra intelligente sbaglia una volta e non due”.