Il passato e il presente della Fiorentina: Mastantuono posa con l'idolo Batistuta - FOTO

Gabriel Omar Batistuta è stato mito, leggenda, re di Firenze. Ancora oggi, e lo abbiamo visto sabato scorso al Franchi, i tifosi della Fiorentina si emozionano nel vederlo e nell'ammirare una volta di più le sue prodezze con la maglia viola.

Un idolo per gli argentini…

Un idolo per i fiorentini ma anche, ovviamente, per gli argentini. Una generazione di calciatori sudamericani cresciuti con il mito del bomber viola e poi giallorosso, che chissà quante volte hanno sognato di imitarlo anche solo in parte.

…e ovviamente per Mastantuono

Tra quei ragazzi cresciuti rivedendo i suoi gol c'è sicuramente Franco Mastantuono, connazionale di Batistuta. L'esterno offensivo della Fiorentina ha dunque coronato il sogno di incontrarlo e di scattare una foto con lui, che ha poi postato su Instagram con la bandiera dell'Argentina un cuore viola.