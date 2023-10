La doppietta realizzata da Lucas Beltran in Fiorentina-Cukaricki è sicuramente una buona notizia per l'ambiente viola. Si chiedevano i gol ai centravanti e questa volta sono arrivati.

“Servono partite più sincere”

Ma il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, in un commento pubblicato sul suo giornale, invita tutti alla cautela nei propri giudizi: “Se sorvoliamo sull’assoluta inconsistenza dell’avversario di turno - scrive - restano per la Fiorentina alcune immagini lucenti di questa partita. Sulla prima è ritratto Lucas Beltran con i primi gol italiani, due più una traversa. Italiano aveva chiesto ai suoi centravanti di segnare gol brutti e sporchi, l’argentino ne ha fatti due belli e puliti. Si è sbloccato, ma se davvero questa doppietta darà ragione ai 25 milioni di euro spesi per il suo acquisto lo sapremo solo in partite più sincere di questa”.

“Un peso di dosso”

E poi: “Fragilità serbe, ok, ma Beltran si è mosso bene, primo gol dopo un contrasto vinto (che non è proprio la sua specialità) e un dribbling (questo sì fa parte del suo repertorio), secondo gol con un pallonetto e da applausi la traversa centrata dopo un movimento ben fatto e una sventola in diagonale. Si è tolto un peso di dosso”.