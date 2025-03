Un altro momento meraviglioso per la Fiorentina, come quello delle otto vittorie di fila. Forse, però, con una consapevolezza diversa, perché dopo aver visto anche il fondo del bicchiere, Palladino e la sua squadra hanno ritrovato gioco, calciatori, forza, compattezza.

Impossibile non commuoversi, sportivamente parlando, dopo la vittoria contro l’Atalanta, che arriva tra l'altro dopo quella contro la Juventus e che porta la solita firma di uno strepitoso Kean.

Tanti protagonisti

Ma è un successo questo che non può essere ascrivibile al centravanti viola. Come non parlare ad esempio di Mandragora, di Fagioli, di Pongracic, di Marì. Ma fare dei nomi è sbagliato, perché non c’è un calciatore che non abbia giocato da 7 in pagella.

Una vittoria diversa

Una Fiorentina che gioca, costruisce, sbaglia anche sotto rete. Non proprio una partita in contropiede, come potrebbero pensare i detrattori di Palladino spesso dicono. Anzi, per larghi tratti i viola hanno dominato la partita, hanno meritato e messo sotto una delle tre migliori squadre del campionato e con un De Gea quasi in vacanza. Segno di una solidità in ogni reparto, di calciatori tornati tutti al massimo della forma, di abbracci e strette di mano continue dei ragazzi in campo che denotano (semmai ce ne fosse ancora bisogno) che questo gruppo non si è mai sfaldato. Anzi.

Aggrappati al gruppone

E oggi i viola rimangono aggrappati a quel gruppone che può ancora far sognare. Dopo Juventus e Atalanta non può far paura il Milan, prima avversaria di un calendario in questo finale di stagione che può davvero riservare sorprese. Guardando anche alla Conference, perchè questa squadra oggi è due volte più forte di quella che giocò tre finali con Italiano.

Godiamoci Kean

Impossibile non chiudere con Kean: una bestia, un trascinatore, un centravanti da mille e una notte. Godiamocelo e sogniamo, con lui si parte sempre da 1-0, è accaduto anche contro l’Atalanta e accadrà ancora. Non c’è una squadra in a Serie A dove non giocherebbe titolare uno del genere. E’ un bene prezioso, che stia facendo impazzire d’invidia tutta Italia e non solo.