Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della partita dell’ultima partita giocata dalla Fiorentina contro il Milan al Franchi. Una sconfitta di misura per la squadra di Italiano, anche se per Condò il risultato non è mai stato in discussione, questa la sua opinione:

“È un risultato che non si può discutere. Milan divertente, che crea tantissime occasioni soprattutto quando Leao si accede. Quando Leao ha ispirazione, sembra una partita di bambini contro adulti”