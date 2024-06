Corriere dello Sport-Stadio: Assalto a Musso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani c'è questo titolo dedicato alla Fiorentina: "Viola, Palladino aspetta Zaniolo". Sommario: "Pressing per Nicolò. Assalto a Musso, ma l'Atalanta non fa sconti: 15 milioni".

Pagina 27

Apertura per: “Comincia l’era Palladino Le manovre per l’attacco”. Sottotitolo: “Alle 12 la presentazione dell’allenatore: grande attesa per il sistema di gioco. Il primo rinforzo offensivo potrebbe essere l’ex viola Zaniolo”.

Priorità Musso

Di spalla c'è: "Interessa Kean ecco le ipotesi dell’accordo". In taglio basso infine: “Il casting per il dopo Terracciano”. Sommario: “La priorità sarebbe Musso, ma costa molto: l’Atalanta vuole 14-15 milioni”.