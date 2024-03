Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, ha parlato a Radio Bruno commentando varie vicende di casa Fiorentina, dopo la tragedia con protagonista il dg viola Joe Barone, scomparso appena una settimana fa.

‘Barone avrebbe voluto annunciare la separazione consensuale con Italiano’

“Siamo rimasti a quando la squadra stava per andare a Bergamo con grande voglia ed energia per vincere la partita. Barone e Italiano si erano incontrati sabato scorso in mattinata dopo essersi già confrontati ed era stato sancito l'addio; il dg viola era consapevole di questa situazione e aveva anche idea di fare un annuncio pubblico tipo Liverpool con Klopp. Una situazione di armonia e positività, la squadra consapevole dell'addio a fine anno dell'allenatore e l'idea di fare un regalo a Rocco Commisso, vincendo qualcosa. Barone ora purtroppo non c'è più ma le idee restano le stesse”.

‘Gonzalez? Giocherà se vorrà scendere in campo’

“Col Milan sarà un bene l'assenza di Theo Hernandez, che con Leao compone una catena di sinistra eccezionale. Il Milan lascia anche giocare, spinge tanto e poi prende fiato, i rossoneri hanno limiti in fase difensiva. Gonzalez? In queste situazioni abbiamo già visto che se Nico vuole giocare gioca, non si risparmia. Per me vorrà scendere in campo e l'allenatore lo schiererà”.