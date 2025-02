Dodô: "Il nostro obiettivo è la Champions League. A Kean ho detto di fare più gol sui miei assist"

Dodô, terzino destro della Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport dopo la roboante vittoria per 3-0 contro l'Inter. Queste le sue parole.

“Siamo stati bravi, ci siamo allenati forte questa settimana per la partita contro l'Inter soprattutto perché sapevamo che avremmo avuto meno giocatori della partita precedente. Chiunque sia sceso in campo è stato bravo, è questo l'atteggiamento giusto, continuiamo così per stare lassù e raggiungere il nostro obiettivo: arrivare in Champions League, è una competizione bellissima e allo Shakhtar l'ho già giocata quattro volte, se continuiamo col lavoro così possiamo raggiungerla".

“Assist a Kean? Sinceramente è lui che ha sbagliato un po' di gol, gliel'ho detto di abbassare il numero di assist e abbiamo deciso che per 4 assist, mi deve una vacanza. Oggi grande assist per lui, ne mancano solo 3… Cos'è mancato in quel periodo negativo? Momento debole dal quale abbiamo preso fiducia, è difficile uscirne ma siamo rimasti sereni, concentrati e lavorando di più abbiamo superato quel momento e se continuiamo così possiamo raggiungere tante cose”