Belotti apre le danze e la Fiorentina dilaga contro il Frosinone ottenendo finalmente la prima vittoria in campionato del 2024

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Frosinone 5-1 (15' Belotti, 18' Ikone, 43' Martinez Quarta, 52' Gonzalez, 66' Mazzitelli, 85' Barak)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (73' Comuzzo), Biraghi; Duncan (73' Athur), Mandragora; Gonzalez (60' Bonaventura), Beltran (82' Barak), Ikone; Belotti (73 'Nzola).

90'+3 Finisce qui la gara. La Fiorentina vince 5-1 contro il Frosinone tornando finalmente alla vittoria in campionato che mancava da fine dicembre.

90'+2 Ammonito Nzola per fallo commesso su Mazzitelli.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

88' Cross in area del Frosinone, rischia l'autogol Valeri sulla marcatura di Barak ma Turati para e trattiene il pallone.

85' GOOOOOL!!! Barak!!! Su cross basso da sinistra di Bonaventura al tiro Nzola in area, para Turati respingendo il pallone, poi Mazzitelli regala il pallone al centrocampista viola che di testa sigla il 5-1.

82' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Beltran, tocca a Barak.

81' Kayode va al cross per Mandragora, il suo colpo di testa finisce fuori.

79' Vicinissimo al gol Bonaventura, che va cercare il secondo palo con il sinistro ma il pallone esce di pochissimo.

76' Ultimo cambio per il Frosinone: esce Gelli, va in campo Cheddira.

73' Triplo cambio per la Fiorentina: escono Martinez Quarta, Belotti e Duncan, tocca a Comuzzo, Nzola e Arthur.

71' Rischio per la Fiorentina, con Kajo Jorge che lasciato solo in area va al colpo di testa, intervento decisivo in parata di Terracciano.

70' Biraghi con il cross basso va a cercare Belotti in scivolata, fa suo il pallone in presa bassa Turati.

68' Ammonito Terracciano per perdita di tempo.

66' Gol del Frosinone. Su calcio di punizione Mazzitelli sigla il gol per i suoi complice anche una deviazione della barriera.

63' Doppio cambio nel Frosinone: escono Harroui e Barrenchea, fanno il loro ingresso in campo Renier e Brescianini.

60' Cambio nella Fiorentina: esce Gonzalez, va in campo Bonaventura.

58' Ancora Frosinone in attacco con Kajo Jorge che tutto solo davanti alla porta non stoppa bene il pallone che scorre sul fondo.

55' Occasione per il Frosinone, con Soulè che strappa il pallone dai piedi di Martinez Quarta in area e va al tiro, interviene benissimo in parata Terracciano.

52' GOOOOL!!!! GONZALEZ!!! Pallone vagante sul quale interviene di testa e lo serve dove c'è Gonzalez che di prima con il destro spedisce il pallone di potenza sotto la traversa!

49' Ammonito Romagnoli per una trattenuta su Belotti.

46' Il secondo tempo inizia con due cambi: escono Monterisi e Seck, vanno in campo Romagnoli e l'ex viola Lirola.

45'+1 Finisce il primo tempo! La Fiorentina sta vincendo per 3-0 contro il Frosinone.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' GOOOOL!!!! MARTINEZ QUARTA!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Biraghi il difensore viola svettae mette il pallone sotto la traversa per il 3-0 della Fiorentina.

42' Ci prova Duncan da lontanto, conclusione deviata in calcio d'angolo da Turati.

40' Cincischia Martinez Quarta permettendo al Frosinone di rendersi pericoloso con Soulè che va al tiro calciando però più alto del dovuto.

37' Altra occasione sprecata per la Fiorentina: bella azione di Ikone che poi serve il pallone sull'altro lato, che indisturbato va alla conclusione con il piattone non trovando clamorosamente la porta.

35' Conclusione di Mazzitelli deviata, pallone che finisce tra i guantoni di Terracciano chiamato ad intervenire.

33' Ritmi un po' calati ora in campo, con la Fiorentina che comunque in piena gestione del gioco.

30' Kayo Jorge va in area portando con sé il pallone, lo ferma benissimo Martinez Quarta.

27' Ci prova Harroui dalla distanza, pallone che esce di poco vicino alla porta difesa da Terracciano.

24' Altra occasione per la Fiorentina con Belotti che serve benissimo Mandragora che va all'inserimento in area ma al momento del tiro spreca non trovando la porta.

21' Gonzalez impreciso nel passaggio, c'era Beltran in mezzo all'area solo ma va al cambio di gioco sull'altro lato.

18' GOOOOL!! IKONE!!! Duncan serve l'esterno viola sulla destra, il quale va al tiro sul primo palo che deviato dalla difesa ciociara finisce in porta! 2-0 per la Fiorentina!

15' GOOOOOL!!!! BELOTTI!!!! Ikone va via sulla destra e serve un gran pallone in mezzo per il Gallo che va alla conclusione in porta realizzando l'1-0!

12' Occasione per la Fiorentina: Gonzalez spizza il pallone su calcio d'angolo, va di testa Beltran che però centra la traversa. Sulla ribattuta ci prova Ikone ma il suo tiro finisce alto.

10' Ancora Soulè che mette un pallone nel mezzo per l'inserimento di Harroui che devia il pallone verso la porta, interviene in parata Terracciano.

7' Azione avviata da Soulè che cerca Mazzitelli in area, chiude la difesa viola.

4' Il primo giallo della gara è per Martinez Quarta, che va a commettere fallo su Soulè.

3' Liscia un pallone Martinez Quarta con Kayo Jorge che si invola verso la porta difesa da Terracciano che interviene in uscita. Brividi per la Fiorentina.

2' Va subito alla conclusione Belotti, tiro respinto dal muro difensivo del Frosinone.

1' Dopo il minuto di silenzio dedicato a Kurt Hamrin inizia la gara. Forza viola!

La Fiorentina si appresta a ricevere il Frosinone in casa per una gara dalle molteplici sfaccettature. Da una parte ci sono i viola in cerca di una vittoria in campionato che manca ormai da più di un mese, mentre da un’altra i ciociari che hanno dimostrato di sapersela giocare anche con le big del campionato. Da un lato c’è l’allenatore dei gigliati Italiano che vuol provare a risalire la china della classifica, dall’altro il tecnico Di Francesco ha bisogno di punti in più per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. All’andata finì 1-1, ma stavolta il pareggio per la Fiorentina almeno non può bastare per tentare di raggiungere le posizioni importanti della classifica.

Calcio d’inizio alle ore 12:30, dirige la gara il sig. Feliciani di Teramo. Fiorentinanews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e il consueto dopopartita.

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.