Cruccio Arthur per Italiano: di lui non vorrebbe proprio fare a meno ma il brasiliano sta così tanto dal fisioterapista...

Non c'è solo Gonzalez tra gli acciaccati, come detto. Un altro calciatore a rischio è Arthur Melo, perno imprescindibile per Italiano ma negli ultimi giorni rimasto molto più a fare fisioterapia che ad allenarsi sul campo. Un trend purtroppo in continuità con quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo, come riporta il Corriere Fiorentino. E allora vietato rischiare anche su di lui, per questo oggi da titolare dovrebbe esserci Lopez.

Con le spalle al muro L'infortunio di Gonzalez ha decisamente cambiato i piani della Fiorentina che si preparava ad approcciare il mercato di ... 5 Commenti