Da poco diramate le convocazioni della Fiorentina per la partita contro il Parma valevole per gli ottavi di finale della competizione. Spiccano le assenze di Martinez Quarta e Nico Gonzalez tra le fila viola. Il difensore viola è squalificato, dopo l'ammonizione rimediata in finale lo scorso anno contro l'Inter, mentre per l'attaccante l'assenza è stata programmata.

Dopo la panchina contro la Salernitana per tutta la gara, l'ex Stoccarda riposerà anche domani dopo aver giocato praticamente tutte le partite della stagione. Nessun problema fisico dunque per Nico, pronto a ricaricare le batterie in vista dell'importante match contro la Roma.