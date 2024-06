Gasperini vuole chiudere al terzo posto e porta tutti i suoi migliori attaccanti per battere la Fiorentina. I convocati della Dea

Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per il match Atalanta-Fiorentina in calendario domani alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Non ci sono né Marten de Roon né Sead Kolašinac nei nerazzurri.

E i convocati viola?

La Fiorentina, invece, non comunicherà la propria lista nella giornata di oggi poiché i Viola partiranno soltanto domani per la Lombardia. Inutile dirlo, Vincenzo Italiano non parlerà prima del match.

I convocati per Atalanta-Fiorentina

Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Hien Isak (4)

Holm Emil (3)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Mendicino Leonardo (44)

Miranchuk Aleksey (59)

Musso Juan (1)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77)