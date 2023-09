Una nazionale argentina in parte colorata di viola. Sono due i giocatori della Fiorentina presenti nella rappresentativa sudamericana. Uno di questi è Nicolas Gonzalez, l'altro invece è Lucas Beltran alla sua prima convocazione con l'albiceleste: “E' tutto nuovo per lui - ha detto Nico - se la goda fino in fondo. Gli ho già fatto i complimenti tante volte, è come un fratello ora che gioca con me. Non sai se e quando indosserai la maglia della Nazionale ancora quindi devi godertela al massimo sempre”.

Poi ha aggiunto: "Ogni volta che indosso questa maglia sono felice. Quello che è successo in passato non conta. Sono molto grato a Scaloni. Dal momento in cui mi è capitato l'infortunio (quello che non gli ha permesso di giocare gli ultimi Mondiali ndr), mi hanno sempre incluso nel gruppo, nei festeggiamenti, in tutto".

E infine: “Sono contento di come ho iniziato, mi diverto ogni giorno e come prima. Bisogna sempre voltare pagina ma guardare le tre stelle presenti sulla maglia dell'Argentina è molto bello”.