Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ambizioni altissime

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul calciomercato viola, in particolare sulla vicenda Moise Kean, e sul ritorno di Stefano Pioli a Firenze.

“Kean dice no ai soldi arabi". Questo il titolo principale del Corriere dello Sport nella pagina dedicata ai colori viola. Il quotidiano continua scrivendo: “Arrivano i primi segnali dall’attaccante che ha rifiutato le proposte saudite: resta il pericolo United, poi si penserà al rinnovo”. Di spalla il quotidiano fa il punto sui convocati per il ritiro estivo “Al via il ritiro, ci sono Nzola e Infantino”.

Nella pagina seguente il Corriere dello Sport si concentra sul ritorno di Pioli, pronto per la sua seconda esperienza sulla panchina gigliata: “Pioli torna a casa viola: ambizioni altissime”.