Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine della seduta di allenamento spiegando le sensazioni dopo la prima settimana di ritiro, ma non sol.

‘Ritiro importante per fare gruppo e per i giovani, ringraziamo i tifosi presenti’

“Stiamo spingendo e mettendo benzina nelle game. Stiamo faticando ma il lavoro sicuramente ripagherà. Ci sono tanti ragazzi giovani, aspettiamo gli altri compagni che erano in nazionale, è in questi momenti che si crea qualcosa di buono e lo spirito è buono. Per i giovani è un’opportunità fare un ritiro con una prima squadra importante come la Fiorentina, serve grande impegno e sacrificio ma li mettono, non gli si può dire niente. Ringraziamo i tifosi presente nonostante le temperature folli, siamo contenti che ci siano e ci stiano vicino, ci aiutano ad alzare il livello dell’allenamento, se sappiamo che qualcuno ci guarda vogliamo fare bene.

‘Pronto a giocare ovunque, l’importante è onorare la maglia’

“L’amichevole con la Reggiana? Per ora stiamo lavorando sul piano fisico, poi vedremo. Iniziano ad essere test di un certo livello, parliamo di una squadra di Serie B. Proveremo a iniziare a fare quello che ci chiede il mister. Dove preferisco giocare nel modulo di Palladino? Chiedetelo al mister, è lì (scherza ndr). Gioco dove mi mettono, non c’è problema, l’importante è giocare in maniera gloriosa per questa maglia, poi porta difesa o attacco è uguale”.