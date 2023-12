Flachi: "Speriamo che ora Ikone possa trovare continuità e fare la differenza. Ho visto uno Nzola più partecipe"

Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per parlare ad ampio raggio di Fiorentina, dall'infortunio di Gonzalez fino alla situazione di Ikone, primo candidato alla sostituzione dell'argentino, infortunatosi in Conference League.

“Gonzalez è determinante, fa sempre la differenza, certo ci sono anche altri giocatori ma si perdono inventiva, gol, dribbling. E anche tanti assist. La Fiorentina perde un grande giocatore”.

Arriva il momento decisivo per Ikone?

“Mi aspettavo di più da Ikone, ha le caratteristiche per far male nell’uno contro uno. Non ha mai avuto continuità, ma conosciamo le sue qualità. Ora speriamo che abbia la scossa per dare quel qualcosa in più che è mancato e possa fare la differenza. La Fiorentina può giocarsela con tutti e anche a Roma avrebbe potuto vincere benchè non fosse facile. La squadra sta facendo bene e potrà fare qualcosa di importante”.

"Nzola l’ho visto molto meglio contro la Roma, più partecipe. Ci si aspetta sempre qualcosa, i gol degli attaccanti sono importanti perchè portano punti in classifica ma anche perchè danno morale alla squadra".