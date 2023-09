Sollevato anche il ds della Fiorentina, Daniele Pradè nel commento al media ufficiale viola:

"Partita bellissima, che arriva nel momento giusto perché abbiamo passato 15 giorni duri, dopo una sconfitta pensate a Milano che poteva toglierci certezze. Anche se sapevamo che venivamo da un ciclo durissimo e trovavamo una squadra fortissima. Oggi abbiamo dimostrato di esserci, siamo contenti per tutti, e giovedì ce n’abbiamo un’altra. La squadra sta prendendo forma e minuti, questa è una cosa importante. I primi 20 minuti li abbiamo sofferti a livello psicologico, perché fisicamente stiamo bene. Serve fiducia, abbiamo vinto contro una squadra forte. Il finale sotto la curva? Quelle sono cose meravigliose, non ci ha mai tradito questo pubblico, abbiamo l’obbligo di vincere con tutti in casa. Immagino un Franchi con le curve attaccate, penso che sarebbe un ambiente infernale.

Il Genk? Troviamo una squadra molto forte e organizzata, che ha vinto fuori casa ieri. Le squadre belghe sono tatticamente molto forti per cui andremo per fare la nostra gara".