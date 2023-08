Corriere dello Sport-Stadio: Grabara subito o c’è Christensen

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Ultimatum Grabara". E poi: "E Castrovilli se ne va al Bournemouth".

A pagina 12 leggiamo: "Grabara subito o c’è Christensen". E ancora: “Ultimatum della Fiorentina al Copenaghen: due giorni per una risposta Il giocatore ha già detto sì. Il piano B è il portiere dell’Hertha Berlino”. Di spalla il commento: “Tifosi da rispettare, le amichevoli in stadi aperti”. In taglio basso: “Viola Park ancora senza tifosi”. Sommario: “Tempi ristretti per l’autorizzazione in vista dei prossimi test”.

A pagina 13 ancora mercato: “Castrovilli lascia Firenze Mina sbarca in Italia”. E poi: “Gaetano al Bournemouth per 14 milioni. Per il difensore oggi visite mediche a Roma”.