Playoff Europa League, Svilar para il rigore all'ex viola Hancko. La Roma elimina il Feyenoord e vola agli ottavi

Dopo il pareggio per 1-1 in terra olandese, la Roma affrontava all'Olimpico il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Europa League. Non sono bastati 90 minuti per decretare una vincitrice, visto l'1-1 firmato Gimenez e Pellegrini che ha pareggiato i conti con l'andata.

Ai rigori la decide Svilar

Ai supplementari poche emozioni, se non un tiro all'ultimo secondo di Lukaku su cui si è superato il portiere avversario. Necessari dunque i calci di rigore, dove sono state decisive le due parate (quella decisiva sull'ex viola Hancko) di un eroico Svilar (ininfluente a quel punto l'errore dal dischetto di Lukaku). La Roma elimina dunque il Feyenoord e vola agli ottavi di Europa League.