Repubblica: Doppio colpo Fiorentina per sistemare l'organico

Nell'edizione di Firenze de La Repubblica, sono due le pagine dedicate alla Fiorentina questa mattina.

Pagina 13

Sul match di stasera leggiamo: “Serve un’impresa Fiorentina non puoi fallire”. E ancora: “Stasera (ore 21) i viola ospitano il Bologna, in palio c’è la semifinale Il tecnico in emergenza per l’attacco, sulla fascia la soluzione è Parisi”. In taglio basso le parole del tecnico del Bologna: "Motta: “Sono più forti, dovremo giocare al massimo”.

Pagina 14

Grande spazio per: “Ikoné, l’indispensabile. Italiano ha bisogno di lui per non uscire di scena”. Sottotitolo: “Pochi gol e molte gare sotto tono ma è l’unico esterno a disposizione La società valuta la sua cessione”. Sul mercato: “Ngonge-Faraoni doppio colpo con il Verona”. Sommario: “Finita la partita la società proverà a chiudere le due operazioni per sistemare l’organico”.