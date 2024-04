De Rossi: "Adesso non voglio pensare al futuro, solo al presente. Ogni tanto bisogna godersi il momento"

Dopo aver vinto il derby di Roma contro la Lazio, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha commentato a DAZN la sua avventura con i colori del cuore, intervenendo anche sul futuro dopo che il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina per il prossimo anno. Queste le sue parole:

“Adesso direi mister presente perché più presente di così, soprattutto stasera, non mi ci sono mai sentito. Ero uscito dal giro Roma, venivo lo stadio a fare il tifoso ma non ero dentro le dinamiche. Non facevo interviste, non facevo ospitate, ero rimasto al di fuori, sostenevo solo i giocatori che conoscevo e venivo allo stadio a fare il tifo con i miei amici, una volta anche mascherato. Rientrare mi ha fatto effetto ma ogni domenica c'è una botta di adrenalina e di emozioni gigantesca, nuova. Il derby l'ho vissuto abbastanza serenamente, ma con un picco di emozioni finali che mi porterò per sempre dentro. Il futuro non lo so, penso solo al presente. Ogni tanto bisogna fermarsi un po', buttarsi sul divano con birra, patatine e godersi il momento”