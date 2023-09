Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, commentando sul proprio giornale la vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta, pone l'accento sulla prestazione di Lucas Beltran.

Pochi minuti per l'argentino in campo, però è entrato nell'azione che ha deciso il match. E' “il nove che stiamo aspettando - scrive Ferrara - Pochi palloni, ma che classe, che movimenti, che punta dalle potenzialità incredibili. Lo aspettiamo in gol, perché Firenze ha tanta voglia di un attaccante così”.

Probabilmente ci sarà più spazio per lui nel prossimo match di Conference League contro il Genk.