Mandragora: "Un tocco fortuito per trovare il pareggio ma sono contento che sia arrivato. Siamo squadra anche quando le cose girano male"

Insieme a Palladino, a Sky parla anche Rolando Mandragora, autore del gol del pareggio:

"E’ stata una partita difficile, in Europa sono tutte così, c’è un calcio diverso rispetto a quello che c’è in Italia però quello che vedo internamente è che siamo sempre squadra. C’è sempre prestazione, quando arrivano momenti negativi riusciamo a rimanere in partita e a riprenderla alla fine.

Vogliamo cercare di portare un trofeo a Firenze, che manda da tanto tempo. Purtroppo in questi anni ci siamo arrivati ma non siamo riusciti. Il gol? E’ stato un tocco fortuito ma sono felice che sia arrivato. Il mister mi ha suggerito qualcosa sulla posizione, mi ha chiesto di abbassarmi per costruire. Nel secondo tempo è cambiata l’inerzia, la partita è stata quella che è stata ma non ci siamo disuniti".