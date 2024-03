Commisso in plancia di comando. Nuovi innesti? No, Pradè e Burdisso...

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, resterà per un po' a Firenze, per occuparsi da vicino del club, coinvolgendo maggiormente chi già c'è dentro.

Nuovi innesti? No, grazie

Nuovi innesti? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non sono da prevedere: fino al 30 giugno, ovvero fino alla fine dell'attuale stagione, la struttura societaria rimane questa.

Allargate le competenze

Per colmare il vuoto lasciato da Joe Barone verranno allargate competenze e compiti di volta in volta, di occasione in occasione: Daniele Pradè e Nicolas Burdisso continueranno ad essere i riferimenti per il gruppo composto da calciatori e allenatori, per le cose di campo e per quelle da impostare in fatto di contratti.

Le situazioni extra campo avranno sempre in Daniele Pradè un naturale riferente, ma al direttore sportivo si affiancherà il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari.