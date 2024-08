Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha scritto dell'arrivo a Bologna di Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina che sta già facendo discutere in Emilia. Queste le sue considerazioni: "Le prime amichevoli regalano pochi sorrisi. Normale, siamo in fase di preparazione. Certo i tanti gol subiti dal Bologna hanno subito acceso un vivace dibattito sul lavoro del nuovo mister Italiano. Parliamo di un tecnico la cui filosofia è ”difendere bene, attaccare meglio”. Insomma, subire dei gol è un qualcosa con il quale il Bologna dovrà convivere. Sono in molti a chiedersi se Italiano mangerà il panettone.

Di sicuro, il diesse rossoblù Sartori che lo ha scelto farà di tutto per proteggerlo. Questa è la sfida più complicata della giovane carriera del tecnico. Quando arrivò a Firenze la squadra sposò a occhi chiusi il suo pensiero visto che veniva da campionati mediocri. E i risultati sono arrivati. A Bologna è una storia diversa. Con il calcio di Thiago Motta hanno conquistato la Champion. Ma quella squadra non c’è più".