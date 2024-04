C'è già chi pensa alla prossima stagione, avendo già sprecato quasi tutti gli obiettivi dell'attuale: è il caso del Napoli, il cui destino è intrecciato a quella della Fiorentina. Non solo per una classifica simile tra le due ma anche per alcuni elementi che potrebbero passare da Firenze in Campania. Su tutti Martinez Quarta il cui contratto scade nel 2025: secondo La Gazzetta dello Sport è uno dei profili seguiti per la difesa.

In particolare, scrive la rosea, se poi sulla panchina del Napoli dovesse andarci Italiano. In ogni caso per i difensori De Laurentiis ha un diktat: non sforare i 20 milioni. Per Quarta ne basterebbero diversi di meno.