Retegui e quella preferenza su Nzola: un reparto da sliding door al cospetto della Fiorentina. E Gilardino ha quasi ripreso la squadra viola

Se se la prenderà (intesa come panchina) a fine stagione lo vedremo, intanto Alberto Gilardino ha ricucito pian pianino il gap tra sé e la Fiorentina a livello di classifica e lunedì al ‘Franchi’ si giocherà la possibilità di risalire addirittura fino al -2. Un qualcosa di impensabile dopo l'1-4 con cui la squadra salutò il suo esordio da allenatore in Serie A.

Ma Fiorentina-Genoa è una gara da sliding door soprattutto per il reparto offensivo: in quello rossoblù, come riporta La Nazione, ci sono due giocatori come Retegui e Gudmunsson che avrebbero potuto giocare la sfida a maglie invertite. Del pressing sull'islandese ne abbiamo parlato a gennaio mentre l'italo-argentino era stato proposto alla Fiorentina, che però preferì Nzola. Retegui fin qui ha segnato 6 reti, non un bottino da bomber ma comunque il triplo dell'angolano.