La Nazione: Nzola scala le gerarchie

A pagina 6 dell'inserto sportivo de La Nazione, grande spazio per: “Firenze aspetta i bomber Nzola scala le gerarchie Beltran, qualità e idee Italiano lo studia da jolly”. Ovvero: “L’astinenza dei centravanti (un gol in due) in una squadra che sogna la Champions”. In taglio basso: “Christensen vede il rientro Dodo, riabilitazione e sorrisi”.

Altra pagina per: “Gol, record e personalità E’ il calcio di Bonaventura”. Sottotitolo: “Bonaventura, cuore e leader della squadra viola, fa sognare anche l’Italia Nessuno come lui: segna in azzurro a 34 anni. E Firenze se lo coccola”. Sulla Femminile infine: “Viola ancora a segno”. Sottotitolo: “Vittoria rotonda a Pomigliano. Boquete protagonista”.