Italiano studia come 'manipolare' il dna di Beltran. Un nuovo jolly per la Fiorentina

Un futuro solo ed esclusivamente da centravanti per Lucas Beltran con la Fiorentina? L'ex River Plate potrebbe avere in viola altre forme di impiego, altri ruoli all'interno della squadra.

Su La Nazione oggi in edicola si legge che il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, sta studiando anche come eventualmente ’manipolare’ il dna dell’attaccante. L’impiego come seconda punta, magari accanto a Nzola, non è da escludere. E in alcune occasioni particolari, l’allenatore potrebbe decidere di arretrarlo un po’, magari per dare un turno di relax a Bonaventura.