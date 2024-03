La Nazione: Belotti, cuore diviso

In apertura, nell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo all'interno de La Nazione di Firenze, leggiamo: “Avanti Gallo, faje ‘no sgarbo”. L’approfondimento a pagina 2: “Tre punti in direzione dell’Europa. Adrenalina, tensione e riscatto. La notte con la Roma vale tutto. Lukaku-Nico: potenza al potere”. Al centro della pagina, le probabili formazioni. Di spalla, sulla destra, invece: “Giovedì col Maccabi gara a porte aperte. Al via la vendita”.

A pagina 3, invece, un approfondimento sull'attaccante viola: “Belotti, cuore diviso. E lui sceglie Firenze”. Accanto, un articolo anche sull'avvicinamento passato tra la Fiorentina e De Rossi: “Il viola ”irrealizzato". Il no di Rocco a DDR, ma era quasi fatta". A pagina 5 gli approfondimenti su Primavera e Femminile, oltre la probabile formazione di stasera: “Arthur e Quarta ok. L'occasione di Barak”.