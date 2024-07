Terracciano: "Ora arrivano le prime amichevoli di livello, vogliamo preparare la parte tattica. Kean? E' un bravo ragazzo"

Pietro Terracciano, intervistato da Preston durante la tournée della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset, anche sui nuovi acquisti Kean e Pongracic:

Verso le prime amichevoli inglesi

"Qui c'è il clima giusto per fare bene. Ora ci saranno le prime partite di livello e ci daranno i primi segnali dal punto di vista della tattica. Ora siamo felici, col mister e staff abbiamo legato da subito".

Su Kean e Pongracic…

"Il mister ci sta impartendo nuovi concetti che stiamo cercando di recepire più in fretta possibile. Le sensazioni di questi primi dieci giorni sono più che positive. Per quanto concerne i nuovi, noi più vecchi stiamo cercando di far integrare tutti alla svelta, comunque loro sono due bravi ragazzi".