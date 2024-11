Non c'è spazio per Gosens nella mega goleada della Germania alla Bosnia. Tedeschi ai quarti di Nations League

Goleada tedesca contro un'inerme Bosnia Erzegovina. La Germania vince 7-0 all'Europa-Park Stadion e si aggiudica i quarti di finale di Nations League della Lega A.

90 minuti in panchina per l'unico giocatore della Fiorentina convocato: Robin Gosens. Per il terzino viola, probabilmente, ci sarà spazio nel match di martedì contro l'Ungheria.

A segno per la Germania nel netto 7-0 Musiala, Havertz, Sané e le doppiette di Wirtz e Kleindienst.