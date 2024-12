Il difensore viola Robin Gosens ha commentato su Instagram la chiusura del 2024, con un post ricco di foto e parole molto belle nei confronti di Firenze e della Fiorentina.

‘Sono diventato di nuovo un giocatore della Nazionale’

“Grazie 2024 per gli alti, ma soprattutto per i bassi, da cui ancora una volta ho imparato molto. Grazie per aver realizzato un grande sogno: giocare in Bundesliga. Grazie per avermi dimostrato una altra volta che vale la pena sognare, perché sono diventato di nuovo un giocatore della nazionale.

‘A Firenze mi sento a casa’

"E soprattutto grazie per avermi regalato un nuovo club meraviglioso quest’estate di cui mi sono innamorato fin dal primo secondo e in cui mi sento a casa. Grazie a tutti”.