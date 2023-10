Dopo la sbornia e il terzo posto raggiunto in Serie A, dobbiamo analizzare la partita di lunedì scorso in maniera seria e fruttuosa. Sicuramente abbiamo visto una Fiorentina molto diversa da quella propostaci in passato e questo è un fattore importante che ci permette di vedere una fiammella luminosa nella notte all'orizzonte.

Finalmente, quando la squadra non riesce a passare il centrocampo a causa del pressing avversario comincia a scavalcarlo con rinvii lunghi verso gli attaccanti, che essendo bravi nel tenere il pallone riescono a far salire i compagni, mettendo in difficoltà tutte le difese avversarie.

Le dolenti note rimangono comunque in difesa, dove la Fiorentina ha rischiato di prendere almeno due gol per degli svarioni difficilmente comprensibili. Comunque se prima il sistema di gioco era intoccabile, oggi non lo è più, proprio perché finalmente tutta la squadra e lo staff tecnico si sono resi conto che era ormai prevedibile.

La nota più positiva? Segnano tutti, attaccanti, difensori e centrocampisti, quando le punte viaggeranno a dovere ci sarà di che divertirsi.