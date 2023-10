"E' così che si mette in difficoltà un allenatore e si guadagna la stima del gruppo". E' la Fiorentina di Duncan e Quarta

Più di tutti, ci sono due giocatori all'interno della Fiorentina che hanno saputo cambiare radicalmente marcia: Alfred Duncan e Lucas Martinez Quarta.

Le loro prestazioni hanno saputo stupire tutti, a cominciare dal loro allenatore, Vincenzo Italiano: “Voglio ribadire i complimenti a Duncan e Quarta - ha detto il tecnico - Alfred chissà dov’è andato e con chi quest’estate, adesso è un calciatore diverso, in grande crescita. Idem il “Chino”. E' così che si mette in difficoltà un allenatore e si guadagna la stima del gruppo”.

Parole significative che ci fanno capire quanto siano tenuti in considerazione entrambi in questo momento. Il centrocampista ci ha messo qualche stagione per imporsi all'attenzione; prima di quest'anno ha anche fatto diverse esperienze in prestito altrove. Il difensore invece è stato ad un passo dall'andare in Spagna, salvo rimanere perché alcune condizioni che erano necessarie al trasferimento, non si sono verificate. Ora questa squadra è anche loro.