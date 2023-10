E chi l’avrebbe detto che dalla narrazione – quanto mai veritiera – della coperta corta indifesa, si sarebbe passati dal tessere le lodi dei due compagni di reparto di Milenkovic. Non solo contro il Cagliari è arrivato un altro clean-sheet (dopo Udine), ma la gara di Martinez Quarta è stata davvero sopra le righe. Tanto da far spendere parole al miele anche a Italiano nel post.

Giocando praticamente da regista aggiunto, l’argentino è stato impeccabile sia nelle chiusure, specie in scivolata, sia nell’accompagnare la manovra. Come riferito anche dall’allenatore, il suo compito è quello di occupare le zone di campo vuote, andando a coprire i buchi che ogni tanto i centrocampisti possono lasciare. Ed eccolo lì allora a sviare non solo per la mediana, ma anche in area avversaria, dove praticamente ha avuto le stesse occasioni da gol di Beltran.

Dopo tre gare consecutive da titolare, contro gli ungheresi dovrebbe rivedersi Ranieri, reduce dalla doppietta al Genk e da un inizio di stagione più che convincente. Ma attenzione anche al possibile turno di riposo per Milenkovic, vista anche la delicata trasferta di Napoli. Con l’infortunio di Mina, la Fiorentina è rimasta contatissima là dietro, ma con Quarta e Ranieri così in condizione, un po’ di fiato per il serbo si potrebbe anche concedere.

E di certo, questo ‘duo-spalla di Nikola’ non sta facendo rimpiangere la partenza di Igor. Del centrale brasiliano si sono persi sicuramente i muscoli, ma la capacità di palleggio di Quarta e la grinta e la tenacia di Ranieri stanno facendo dimenticare tutto il buono fatto dal difensore di De Zerbi nei suoi anni fiorentini. Ora con il Ferenc, un’altra prova importante per la retroguardia di Italiano, chiamata a ripetersi con un portiere diverso, gli stessi – per forza di cose – terzini e una coppia di difesa che potrebbe presentare qualche sorpresa.