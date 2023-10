L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato della situazione generale in casa viola, tra ambizioni e obiettivi. Ecco quanto ha detto a Il Tirreno: “In casa Fiorentina vedo dei segnali importanti. La stagione passata, come ho già detto, deve essere considerata un punto di partenza per un percorso di crescita. Quest'anno, infatti, sarebbe bello riuscire ad arrivare in Europa League”.

Su Italiano: “Indubbiamente è l'uomo giusto per il progetto della Fiorentina, che infatti ha fatto un importante passo in avanti riuscendo a confermarlo. Un segnale fondamentale, insieme al rinnovo di Nico Gonzalez”.