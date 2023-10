Graziani: "Quarta si sta prendendo qualche rivincita. Abbiamo aspettato Nzola perche non fare la stessa cosa con Beltran?

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Torino e Fiorentina Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di attualità in casa viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“A me piace molto molto Quarta. L’anno scorso non ha fatto benissimo ma quest’anno sta andando oltre ogni previsione, soprattutto se sei tiene conto del fatto che in estate è stato vicino alla cessione. Adesso come spesso succede, i giocatori che sembravano vicini a partire diventano un punto fermo per la stagione: secondo me si sta prendendo qualche rivincita. L’argentino era sicuro di cambiare aria, perche non sentiva la fiducia del tecnico e dell’ambiente, adesso invece sembra esser diventato uno dei migliori difensori della squadra di Italiano”.

Dopo la rete di Nzola Graziani ha voluto spendere qualche parola anche per Beltran: “Non è vero che non ha avuto occasioni per tirare in porta, serve soltanto dargli un po di tempo per adattarsi: deve ancora conoscere i compagni ed il campionato. Sicuramente si impegna molto, e credo che abbia anche le capacità tecniche per trovare il gol: serve piu pazienza con lui, soprattutto vista la pazienza che abbiamo avuto con Nzola. L’angolano è stato molto freddo nel gol contro il Cagliari, sopratutto dopo aver sbagliato l’occasione precedente: era veramente importante per lui trovare l gol, ora giocherà più leggero.Domani vorrei vedere in campo entrambi, ma tanto non è possibile, quindi sceglierei Beltran. Kayode deve giocare, non posso vedere Biraghi a destra e lui in panchina. La Fiorentina si è ritrovato un gioiellino da far crescere”.