Lanzafame: "Ferencvaros squadra organizzata ma Fiorentina e Genk restano le favorite. Italiano merita solo complimenti"

Questo pomeriggio l’ex attaccante del Ferencvaros e della Juventus Davide Lanzafame,durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune tematiche della sfida di domani tra il club ungherese e la Fiorentina. Queste un estratto delle sue parole:

"Il Ferenvaros è uno dei club più storici di Ungheria e sicuramente uno di quelli con piu campionati vinti. Ho avuto la fortuna di giocarci un anno, con Rebrov in panchina, ed è stata una bellissima esperienza per me. E’ una società organizzata, che comunque negli ultimi anni ha partecipato ai gironi di Champions e di Europa League, e che si sviluppa di anno in anno investendo molto sul mercato. Da anni fanno scelte di rilievo per migliorare, soprattutto per quanti riguarda l’allenatore: infatti negli ultimi anni hanno giocato tutte e tre le competizioni europee e questo ha portato grandi tecnici in panchina”.

Un focosa anche sulla rosa del club ungherese: “Rispetto ad altri club il Feren ha veramente pochi giocatori ungheresi, è uno dei club piu internazionali del campionato. Hanno la caratteristica di giocare molto offensivi, soprattutto grazie al loro attacco a tre: i giocatori di rilievo sono Traore, il capitano Dibusz. Probabilmente il Genk è comunque superiore agli ungheresi e insieme alla Fiorentina saranno le favorite alle prime posizione”.

Infine un commento su Vincenzo Italiano: “Credo che per la sua Fiorentina si debbano fare solo complimenti: sta dimostrando un gran calcio e gestisce il gruppo al meglio. Gli esterni? Ikone è forte forte come giocatore, ma lo considero un assistman: finora ha dimostrato di avere poco feeling con il Gol. Chiaramente il piu completo di tutti resta Nico Gonzalez anche se a me piace molto Sottil”.

